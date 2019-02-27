Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınıfının en güvenli ve aerodinamik araçlarından yeni Honda CR-V, gövde yapısı ve kapsamlı güvenlik teknolojileri sayesinde EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı. Yapılan açıklamada; CR-V’nin ‘her yönden çarpışma güvenliği’ sağlayan tasarımı, Honda'nın yeni nesil özel ACE (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısını içeriyor. CR-V’de çarpışma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için bağlanmış yapısal bir ağ yer alıyor. Çarpışma durumunda, yolcu hücresine aktarılan kuvvetlerin azaltılmasına yardımcı olan üstün ön, yan ve arka koruma değerleri bulunuyor.

Ayrıca; Yeni CR-V'deki pasif güvenlik özellikleri ise Honda Sensing aktif güvenlik ve sürücü destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor. Markanın sınıfındaki güvenlik teknolojilerinin en kapsamlıları arasında yer alırken, sürücüyü potansiyel olarak tehlikeli senaryolarda uyarmak ve yardımcı olmak için radar ve kamera ile birlikte yüksek teknolojili sensörler de bulunuyor.

Honda’nın CR-V modelinin yanı sıra daha önce Civic, HR-V ve Jazz modelleri de bağımsız çarpışma test kurumu EuroNCAP tarafından 5 yıldız ile ödüllendirilmişti.