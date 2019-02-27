Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honda'nın yeni şehir içi elektrikli aracı, ‘Honda e Prototype’ adı altında 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarında tanıtılacak. Markanın yüksek beğeni toplayan 2017 Urban EV Concept çalışmasından geliştirilen bu yeni model Honda’nın Avrupa bölgesi ‘electric vision’ stratejisinin önemli bir parçasını oluşturacak. Honda’nın elektrikli şehir otomobili bu yılın sonlarına doğru seri üretime gireceği kaydedildi.

Honda’nın özel bir elektrikli araç platformu kullanarak ürettiği ilk kompakt otomobil olduğu belirtilen yeni araç, şehir içi sürüşlerinde verimlilik, performans ve kullanım kolaylığı dengesi sunacak. Tam şarj ile 200 km’ye kadar elektrikli menzil sunan Honda e Prototype ‘hızlı şarj’ fonksiyonu sayesinde sadece 30 dakikada bataryanın yüzde 80 dolmasına imkan tanıyor.

Yapılan bilgilendirmede; Honda e Prototype dış tasarımda olduğu gibi iç mekan tasarımında da yalınlık ve sadelik konsepti ile geliştirildi. Söz konusu yalın tasarım, işlevsellik ve kullanım kolaylığını da bünyesinde barındırıyor. Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerin hakim olduğu tasarımda ön kaputtan yükselen ve ön yolcuların üstüne kadar uzanan geniş panoramik bir ön cama yer veriliyor. Aracın gelişmiş şarj soketi, kullanım kolaylığını desteklemek üzere ön kaputun altına merkezi olarak konumlandırılırken, kaputa entegre edilen pencerenin altındaki LED gösterge bataryanın şarj durumunu gösteriyor. Farların şekli ve uygulama biçimi araca ‘insan yüzü’ ifadesi kazandıracak.

Marka; dış kabuğun altında elektrikli araçlara özel tamamen yeni bir platform da kullanılacak. Uzun dingil mesafesi, geniş iz açıklığı ve köşelere yerleştirilen tekerlekleriyle bu platform, iç mekânı geniş ve kullanışlı ama dış boyutlarında kompakt bir gövdeye imkan tanıyacak.