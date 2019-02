Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür BARCELONA

Dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell dijital ihracat hamlesini okyanuslara taşıyor. Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulan iş birliği kapsamında Turkcell, Digicel ile Karayipler, Orta Amerika ve Asya Pasifik’te yer alan 31 ülkeye yerli ve millî uygulamalarla giriş yaptı. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu Digicel’in yanı sıra Arnavutluk’ta ALB Telecom ve Nepal’de CG Corp Global ile 3 kıtada hizmet vermeye başlayacaklarını bildirdi.

320 MİLYONLUK PAZAR

Turkcell’in “DO 1440” stratejisi ile son 3 yılda dünyanın en hızlı operatörü hâline geldiğini vurgulayan Terzioğlu “Lifecell ile KKTC’den başlattığımız dijital ihracat hamlesini son dört yılda Belarus, Ukrayna, Almanya ve Moldova’ya taşıdık. Şimdi Digicel ile 21 Karayip ülkesine, Orta Amerika ülkelerine Papua Yeni Gine ve Fiji’ye kadar gidiyoruz. BiP, fizy, TV+, Dijital Operatör, Okudo (Dergilik), Lifebox, Yaani, Upcall, GollerCepte, Akademi ve Kopilot gibi onlarca dijital servisimiz üç kıtada 9 operatör tarafından 39 ülkede kullanılacak. Turkcell’in yerli uygulamaları toplam 320 milyonluk bir pazara ulaşacak. Bu Turkcell’in değil Türkiye’nin başarı hikayesidir” dedi.

ALTMIŞ ÜLKEYLE DAHA GÖRÜŞÜYORUZ

Dijital ihracat için 60 ülke ile daha görüştüklerini ifade eden Terzioğlu, “Bir telekom operatörünün müşterileriyle günlük ortalama 32 dakikalık arama-aranma süresi kadar ilişkisi var. Biz ise dijital servislerimiz ile günün 1440 dakikasının her anında müşterilerimizin yanında olmak amacıyla yola çıktık. Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz: DO. Dijital Operatör. Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz: 1.440. Yani müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi tecrübeyi sağlayan dijital servisler sunmayı, 1.440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır Lifecell bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyoruz. Önemli olan müşterilerimizin ihtiyaç duydukları servisleri operatörlerin sunabilmeleri. Aksi takdirde bir altyapı sağlayıcı olmaktan öteye geçemezler. Önümüzdeki dönem dijital operatörlerin yeniden söz sahibi oldukları bir dönem olacak” diye konuştu.

Turkcell bizim gözümüzü açtı

Dijital açılımına katkı vermeye hazır olduklarını dile getiren yerel ortaklar da, Turkcell’den övgüyle bahsetti. Digicel Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Denis O’Brien, Turkcell kimsenin hayal etmediği ülkelere gittiğini belirterek “Turkcell sayesinde Haiti’deki bir müşteri İstanbul’a denk hizmet alabilecek” dedi. Nepal’in en büyük üçüncü operatörü olan CG Corp Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Binod Chaudhary ise “Turkcell’in yaptıkları bir devrimin ilk adımları. Turkcell bizim gözümüzü açtı. Bu iş birliği kapsamında, ilk olarak piyasaya dijital ürünler sunmayı hedefliyoruz. Sonrasında, telekom operatörü CG Lifecell’i birlikte hayata geçireceğiz. Bu iş ortaklığının büyük bir başarı hikâyesi yazacağına inanıyoruz” diye konuştu.