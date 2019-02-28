Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin elindeki siparişlerin büyüklüğü, 2017’ye göre yüzde 34 artışla 9,1 milyar dolara ulaştı. Satışlar da yüzde 66 oranında arttı. Bunun yüzde 90’ı yurt içine, yüzde 10’u yurt dışına gerçekleştirildi. Şirketin 2018 kârı ise, 2017’ye göre yüzde 69 artarak 2 milyar 319 milyon 347 bin liraya ulaştı. ASELSAN’ın elinde 2015 sonunda 4,3 milyar dolar, 2016 sonunda 6,2 milyar dolar, 2017 sonunda 6,8 milyar dolarlık sipariş bulunuyordu. Şirket sürdürülebilir büyüme için hedef bölge/ülkelere yönelik yoğun pazarlama faaliyetleri yürütüyor. Doğrudan satışın yanı sıra hedef ülkelerde ortak üretim, teknoloji transferi, platform üreticisi uluslararası firmalar ile üçüncü ülkelere satışlara yönelik stratejik iş birlikleri geliştiriliyor. ASELSAN ayrıca hedeflerine ulaşmak için yüksek teknoloji gerektiren sivil elektronik alanlarında da faaliyetler yürütüyor.