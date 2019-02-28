Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 20,8 artışla, 45 milyar 865 milyon liraya yükseldi. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan “Başarılı bir yılı geride bırakırken 2019 yılına da hızlı başlangıç yaptık. İhracatçılarımızı desteklemek ve ülkemizin döviz girdisini artırmak amacıyla İhracat Finansman Destek paketini hazırladık. İhracatta kâr oranlarını düşürdük, vadeleri uzattık. Online Tedarikçi Finansmanı ile de, tedarikçilere fatura vadesinden önce tahsilat imkanı, alıcıya da esnek ödeme avantajı sağlıyoruz. Özellikle kur hareketliliğinin arttığı 2018 yılında güçlü sermaye yapımız ve dinamik yönetim anlayışımızla büyümemizi sürdürmek sevindirici bir gelişme oldu. Megaprojelere ve yenilenebilir enerjiye desteğimizi artırdık. Türkiye’nin iki AR-GE merkezine sahip tek bankası olarak, yazılım ihracatı da yapıyoruz. 2019 yılında reel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.