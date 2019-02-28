Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu kapsamda rekor sayılabilecek, toplamda 26,2 ton altın toplandı. Böylece yaklaşık 1,1 milyar ABD doları değerinde altın, rezervlere kazandırılmış oldu. Sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla önümüzdeki dönemde de söz konusu senetlerin ihracına devam edileceği belirtiliyor. 2012’den itibaren yurt içi ve yurt dışı piyasada kurumsal yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihraçları yapılırken, 2017’de bireysel yatırımcılar da bu işlemlere dâhil edilmişti. Kurumsal tarafta başta Emeklilik ve Yatırım Fonları olmak üzere gerçekleştirilen arzlar, yurt içi tasarrufları artırıyor ve sermaye piyasalarının gelişimine önemli katkıda bulunuyor.