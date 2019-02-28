Bu durumdaki kişiler, bugün gün sonuna kadar borçlarını ödemeleri hâlinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek. Uygulanacak geç ödeme zammı; ihlale sebep olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten bugüne kadar geçen süre için hesaplanacak. Bu imkândan yararlanmak için ayrıca yazılı başvuruda bulunulmuş olması gerekmiyor. Ancak söz konusu kişiler, daha önce elde etmiş olduğu katsayı indirimlerden yararlanamayacak.
Yapılandırma için son fırsat bugün
28.02.2019 - 07:42 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 07:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında, borçlarını yapılandıran, ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybedenlere yeniden imkân tanınmıştı.
Etiketler : borç yapılandırma,
607560 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/607560.aspx
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