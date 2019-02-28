Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu durumdaki kişiler, bugün gün sonuna kadar borçlarını ödemeleri hâlinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek. Uygulanacak geç ödeme zammı; ihlale sebep olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten bugüne kadar geçen süre için hesaplanacak. Bu imkândan yararlanmak için ayrıca yazılı başvuruda bulunulmuş olması gerekmiyor. Ancak söz konusu kişiler, daha önce elde etmiş olduğu katsayı indirimlerden yararlanamayacak.