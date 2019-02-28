Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki hareketlenmeler dikkat çekerken, birçok kişi altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Meraklıları; "Çeyrek altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat altın fiyatları ne durumda öğrenmek istiyor, İşte 28 Şubat altın fiyatları detayları haberimizde...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 225,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226 liradan, bin 488 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 509 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 454 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 474 liradan, 727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.