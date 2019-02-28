Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL hafta başında girdiği aşağı yönlü trende dün sabah Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerginlik ve ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer'ın Çin ile devam eden ticari görüşmelere ilişkin açıklamasıyla bir nebze tersine döndü.

Dolar kurunun hafta başından bu yana süren düşüş eğilimi dünkü 5.29 seviyelerinin ardından küresel riskler, ABD'den gelen açıklamalar ve Avrupa'da yavaşlayan büyüme beklentisiyle birlikte bir nebze tersine döndü. Dolar/TL 5.25 - 5.35 aralığında kalsa da, kur son gelişmeler sonrası 28 Şubat sabahı 5.33'lere çıktı. Fed açıklamaları sonra dolar karşısında değerlenen sterlin ve euro, TL karşısında da sert yükseldi.

Euro da, dolar gibi düşüşe geçmişti. Uzun süre sonra 6 TL altına düşen euro ir hafta kadar 5-94 ile 5.99 arasında hareket etti. Brexit konularının yeniden gündeme gelmesi ve yaşanan gelişmeler sonrası euro 6 TL'nin üzerine çıktı. Güne yukarı yönlü hareket ile başlayan euro 6.07 TL'den işlem görüyor.