Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, Barselona’da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri’nde (Glomo Awards-Global Mobile Awards) bir başarıya daha imza attı. Şirket, Dördüncü Sanayi Devrimi’nde kadınların daha fazla söz sahibi olması ve teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Geleceği Yazan Kadınlar projesiyle Outstanding Achivement (Olağanüstü Başarı) kategorisinde 'Women4Tech' Industry Leadership (Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği) ödülünü aldı. 28 Şubat’ta gerçekleşen törende ödülü şirket adına Kaan Terzioğlu aldı.

"Teknolojide kadınların dijital ekosistemde daha fazla yer almalarını istiyoruz"

Turkcell’in attığı her adımda, sahip olduğu teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediğini belirten şirketin Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ni geliştirirken de bu idealle yola çıktık. Bu bilinçle, Türkiye’nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim platformunu hayata geçirdik. Eğitimler sonrasında Geleceği Yazan Kadınlar içinden seçtiğimiz test uzmanı kadınlarımıza hem şirketimizde istihdam sağladık, hem de Turkcell dijital ürün ve servislerini onlara teslim ettik. Bugün dijital operatör Turkcell’in dijital servislerinin kusursuzluğu ve küresel çaptaki başarılarının ardında, bu kadınlarımızın titizliği, detaycılığı ve emeği çok büyük. Glomo Awards kapsamında layık görüldüğümüz ödül de, Geleceği Yazan Kadınlar’ın başarısını tasdik etti. Bu nedenle çok mutluyuz. Teknolojinin fırsat eşitliğindeki gücüne olan inancımızla, kadınların dijital ekosistemde daha fazla yer almalarını istiyoruz" dedi.

Şirket, kazandığı bu prestijli ödülle teknoloji ve iletişim alanında dünyanın önde gelen şirketlerini ve aynı kategoride yarıştığı güçlü projeleri de geride bıraktı. Bu yıl ikincisi için başvuruların alındığı Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak ve çalışmak isteyen kadınlar hedefleniyor.