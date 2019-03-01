Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyesinde geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 422 bin memur, 254 bin sözleşmeli personel ve 328 bin işçi çalıştıran devlet, en çok tercih edilen istihdam kapısı olma özelliğini devam ettiriyor. Geçen yıl Millî Eğitim, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkan Devlet Personel Başkanlığı, bu yıl da on binlerce kişinin umudu olacak. Başkanlık internet sitesinde yer alan ilana göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Adaylar fiziki değerlendirme, mülakat, sağlık taraması ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçecek. Adaylar başvurularını “https://personeltemin.msb.gov.tr” internet adresinden e-Devlet şifresiyle ile giriş yaparak “Başvuru Programı Kullanma Talimatı”nda belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirecek.

JANDARMA’YA 335 KADIN

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere de 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 askerî personel alımı yapılacak. Bunun için de başvurular “https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris” internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 13 Mart’a kadar yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığının alacağı 20 bin öğretmen için de ön başvurular 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak ve sözlü imtihanlar, 12-30 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Devlet Demiryolları, 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere 356 işçi alacak. İşgücü talepleri 9-15 Nisan arasında İŞKUR’da yayınlanacak. Savunma sanayi Başkanlığı 15 proje mühendisi ve 19 proje asistanı ihtiyacı için 1-15 Mart tarihlerinde www.ssb.gov.tr adresinin imtihan başvuru ekranından başvuru alacak. Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi 34 hemşire, bir ebe, dört sağlık teknikeri ve bir sağlık personeli başvurularını 1-15 Mart’ta üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen kabul edecek. TEDAŞ 10 müfettiş yardımcısı ihtiyacını karşılarken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı da itfaiye eri, zabıta, mühendis, tekniker ve bilgisayar işletmenlerinin de olduğu 387 personel istihdam edecek. Başvurular 6 Mart’a kadar belediyeye yapılacak.

1.044 KADIN DAHA İŞ BULDU

Çalışma hayatında fırsat eşitliği sağlayan Shell’de Kadın Enerjisi Projesi kapsamında son bir yılda 1.044 kadına istihdam sağlandı. İŞKUR ile birlikte yürütülen çalışma ile Shell&Turcas, beş yılda beş bin kadına istihdam imkânı sağlamayı hedefliyor. Akaryakıt sektöründe bir ilk olan ve Türkiye çapında büyüyerek devam eden kadın istihdamı projesinin birinci yılının tamamlandığını söyleyen Shell&Turcas CEO’su Felix Faber, birinci yılda hedefi aşan bir istihdama imza attıklarını belirterek, bu sayede ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını ifade etti.

DEVLET HANGİ KURUMA KAÇ KİŞİ ALACAK?

Kara Kuvvetleri 13.000 sözleşmeli er

Jandarma G. Kom. 3.375 askeri personel

Millî Eğitim Bak. 20.000 öğretmen

TCDD 356 çeşitli nitelikte eleman

Savunma San. B. 15 mühendis, 19 asistan

Yozgat Bozok Ün. 40 sağlık personeli

TEDAŞ 10 müfettiş yardımcısı

Diyarbakır Belediyesi 387 personel

TOPLAM 37.202 kişi