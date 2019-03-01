Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye’nin ekonomide yılbaşından bu yana çok başarılı bir performans gösterdiğini belirterek “Enflasyonda hedeflediğimiz düzeye gittiği yönünde çok net sinyaller alıyoruz” dedi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile bir araya gelen Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. “Son 6 ayda yaşanan süreç 2008’de bile yaşanmadı” diyen Bakan Albayrak “Türkiye son 6 ayda reel olmayan, reelin ötesinde bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştı. Yeni ekonomi programında biz buna çok güçlü bir şekilde cevap verdik. Türkiye artık potansiyel kırılganlıklarının tamamını elemine edecek güçlü bir mimari oluşturmak zorunda. Bu üç kırılganlığın ilki cari açık konusu. Diğeri bütçe disiplini konusu. Üçüncüsü de fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele konusu. Bugün geldiğimiz noktada 6 aylık geçen süreç içinde bu üç alanın tamamında yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin de güçlü refleks gösterme kapasitesiyle birlikte çok başarılı bir performans ortaya koyduk. 2008’de bütçe açığı yüzde 4,5 civarındayken 2018 gibi çok zor bir yılda kur, faiz ve enflasyona dayalı bir operasyonla karşı karşıya kaldığımız bir dönemde bütçe açığını yüzde 2’nin altında kapatmayı başardık” ifadelerini kullandı. Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: 2019 yılı için hedef enflasyonu 15,9 açıklamıştık. Bu noktada baktığımızda sahadan aldığımız hem para politikaları hem mali politikaların uyumuna bağlı olarak aldığımız bilgiler ışığında hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde çok net sinyaller alıyoruz. Bu tabii ekonomideki yavaşlamayla da ilişkili. Para ve maliye politikalarının güçlü, son 6 aylık sürçe verdiği refleksle de ilişkili. En önemlisi psikolojik algının kırılmasıyla da ilişkili. Ekonomide algı konusu çok önemli” dedi.

AB ile ilişkilere de değinen Bakan Albayrak “Türkiye-Avrupa Birliği ticaret hacmi bugün itibarıyla 165 milyar dolara yaklaştı. 2018 yılı itibarıyla ticaret hacminin 165 milyar dolara yaklaştığı, gayet dengeli bir iş birliği. Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusu başta olmak üzere sıkça dile getirildi. Bunun yanında vize serbestliği konusu özellikle ticaret hacminin gelişmesi noktasında gerek küçük ve orta ölçekli işletmeler gerek dijitalleşme gerek karşılıklı yatırımlar noktasında atılan adımların daha da geliştirilmesiyle ilgili birçok konuyu ele aldık.