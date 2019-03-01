Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Satışlar açık teklif yöntemiyle gerçekleştirilirken, sistemin 290 binin üzerinde üyesinin olduğu belirtiliyor. İhaleye çıkan ürünler arasında laptop, cep telefonu, fotoğraf makineleri, şemsiyeler, av fişekleri, çakmaklar, işçi eldivenleri, iç çamaşırları, işçi tulumları, su ısıtıcılar, futbol topu, kumaş, demir aksamlar, iplik, ampul, plastik aksamlar, kuaför malzemeleri, buzdolabı, güvenlik kamerası, drone, parfüm, kol saati, printer, matkap, kaynak makinesi, epilasyon cihazı ve közlenmiş patlıcan gibi ürünler de bulunuyor.

Elektronik ihaleye girebilmek için ihale teminat tutarı satış bedelinin yüzde 10’u. Azami teminat tutarı ise 100 bin liradan fazla olamıyor. En yüksek teklifi veren üye eşya bedelini ödeyerek 10 gün içerisinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor.