Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları merak konusu…. Yatırım ve hediyeleşmek için çok sık kullanılan altının fiyatlarında 1 Mart’taki son durum ne? Altın fiyatlarındaki yükseliş yerini ufak düşüşlere bıraksa çeyrek ve gram altın fiyatları yüksek seyrine devam ediyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları…

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 225,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,90 liradan, bin 487 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 508 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 453 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 473 liradan, 727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.