Ankara Yenimahalle’de hayata geçirilen HITTOWN projesinde, konut sahibi olmak isteyenlere yüzde 0.98 faiz fırsatı sunuluyor.

Ankara’nın en hızlı gelişen ve en değerli bölgelerinden biri olan Yeni Batı Mahallesinde, Mayıs ayında oturuma başlanacak olan HİTTOWN konut projesi toplam 26.500m2’lik alanda inşaa edilmektedir.

PROJEDE HER TÜRLÜ DAİRE TİPİ BULUNMAKTA

Proje ihtiyacınız olan her türlü m2’ye ev sahipliği yapmaktadır. Her bloğa özel daire tipi ile birçok projeden ayrışan HİTTOWN toplam 4 bloktan oluşmaktadır. Projede A blok ; 1+1 ve 1,5+1 daire tipleri, B blok ; 2+1 ve 2,5+1 daire tipleri, C blok ; 3,5+1 tek tip daireler ve D blok ; 4,5+1 tek tip daireler olmak üzere toplam 586 daire,62 cadde mağazası yer almaktadır.

METRO DURAĞINA YAKIN MESAFEDE

İstanbul Yolu metro durağının yanı başında yer alan HİTTOWN, konumu ile günden güne değerlenen size kazanç sağlayan bir proje olma özelliği ile, hem yatırım hem de yaşamak için ideal bir konut projesidir.

YÜZDE 70'İ TAMAMLANMIŞ HALDE

Yüzde yetmişi tamamlanan projede, Ziraat bankası 0,98 vade farkı kalan son daireler için kaçırılmayacak bir fırsat!