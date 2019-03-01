TMSF'den yapılan açıklamada göre, 7 Ocak 1999'da TMSF'ye devredilen  bankanın hakim ortağı Çağlar'ın, TMSF'ye tüm borçlarını ödediği kaydedildi.

Çağlar ve Çağlar Grubu'nun fona olan borçlarının tahsil ve tasfiyesi  için 2004 ve 2010'da iki ayrı protokol imzalandığını anımsatılan açıklamada,  ancak protokollerin temerrüte düşmesi nedeniyle  borçlular hakkında yasal takip  işlemlerine başlandığı hatırlatıldı.

Son olarak, kamu alacağının azami düzeyde ve erken tahsilini teminen,   1 Şubat'ta yeniden yapılan protokol ile Çağlar Grubu'nun fona olan tüm  borçlarının tahsil ve tasfiye edildiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Çağlar  Grubu'nun fona olan borcuna karşılık toplamda 837 milyon 574 bin 977 dolar  tahsilat sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte; yapılan tahsilatlarla kamu menfaati gözetilerek, grubun  SGK prim borçlarına karşılık Çağlar Grubu firmalarından Yeşim Tekstil Satış  Mağazaları AŞ ve  Nergis Tekstil Sanayi ve Tic. AŞ fabrika binalarının bulunduğu  taşınmazlar 6111 ve 6736 sayılı Kamu  Alacaklarının Yapılandırmasına Yönelik  Kanunlar kapsamında fon tarafından 318 milyon lira bedel üzerinden Sosyal  Güvenlik Kurumuna devri sağlandı. Bununla birlikte grubun çalışanlarına olan 26  milyon 231 bin 687 dolarlık kıdem ve ihbar tazminatı borçları da grubun mal  varlığı satışından elde edilen tahsilatlarla yine fon tarafından grup  çalışanlarına ödenerek işçi alacakları da tasfiye edilmiştir."

Açıklamada, TMSF'nin bir yandan Çağlar Grubu'ndan kaynaklanan amme  alacaklarını tahsil ve tasfiye ettiği, diğer yandan da grubun SGK ve işçilere  olan borçlarını kapatarak önemli bir başarıya daha imza attığı vurgulandı.