Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Hedef olarak belirlenen şehirlerde Türkiye Ticaret Merkezleri açılması konusunda Türk iş dünyasının görüşüne başvuruldu. İş insanlarından ülke, şehir ve sektör belirterek görüş bildirmeleri istendi. Halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai’de, ABD’nin New York şehrinde ve İngiltere’nin başkenti Londra gibi şehirlerde Türkiye Ticaret Merkezleri bulunuyor. Merkezler Türk iş dünyasının hedef pazarları ve talepleri doğrultusunda açılıyor.

Faaliyete geçen Türkiye Ticaret Merkezleri’nden Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de iklimlendirme, bilişim ve mücevher, ABD’nin New York şehrinde halı, hazır giyim, ev tekstili, İngiltere’nin başkenti Londra’da ise Bilişim ve Seramik sektörlerine odaklandığı biliniyor. Bu merkezlerle Türkiye üretimini bulunduğu ülkeye yakından tanıtması, ihracata ivme kazandırması ve ülkenin markalaşmasına katkı sunması amaçlanıyor. Hedef ülkelere hukuki ve mali danışmanlık veriliyor, tanıtım harcamaları ile kira giderlerine de destek sağlanıyor.