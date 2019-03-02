Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Bakanlık uygulama ile yıllık poşet kullanımını 440’tan 2023’e kadar 40’a düşürmeyi hedeflerken, bazı esnafın hâlâ eski düzen devam ettiği tespit edildi. Zincir marketler kurumsal kimlikleri sebebiyle yasaya uyarken, mahalle esnafı uygulamayı hâlâ hatır gönül ilişkisi çerçevesinde ücretsiz poşet veriyor.

Market sahipleri kurallara uysa da poşet uygulaması nedeniyle iki arada bir derede kaldıklarını ifade ediyorlar. Müşterileriyle çok eskiye dayanan dostluklarının bulunduğunu belirten market sahipleri “Yüz liralık alışveriş yapıyor. Nasıl 25 kuruş isteyelim, zor durumda kalıyoruz” derken bazıları da müşterilerin reaksiyon gösterdiğini, hatta bir kısım müşterinin ürünleri kasada bırakıp gittiğini belirtti.

Marketlerin poşetleri ücretsiz vermelerinin sebeplerinden birisi de poşet stoklarının hâlâ bitmemesi. Müşterilerin para vermemek için poşet almaya yanaşmadığını kaydeden market sahipleri, yüksek ücret ödeyerek aldıkları poşetleri sokağa atmak istemiyor bunun yerine ücretsiz veriyor. Kanun gereği, ücretsiz poşet verdiklerinin tespit edilmesi hâlinde ceza alacaklarının da farkında olan market sahipleri, poşetleri stokları bitirmek için eşe dosta ücretsiz verdiklerini belirtiyor.