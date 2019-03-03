Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bugün Türkiye’deki her iki konuttan birinin Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip olduğu ifade edilen açıklamada, "20 yılda Türkiye’ye deprem sigortasının önemini iyi anlattığımızı düşünüyoruz. Elbette Türkiye’deki tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası’yla (ZDS) güvence altına alınmasını hedefliyoruz ve bu hedef gerçekleşene kadar geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bölgesel bazda incelendiğinde sigortalılıkta Marmara Bölgesi'nin açık ara ilk sırada yer aldığı, Marmara’yı Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin takip ettiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise son sırada bulunduğu belirtilen açıklamada, deprem gerçeğiyle yüzleşen illerde sigortalılık oranlarının daha yüksek seyrettiği kaydedildi. ZDS oranı en yüksek olan ilk 5 ilin sırasıyla Düzce, Bolu, Yalova, Sakarya, Tekirdağ olduğu ifade edilen açıklamada, son 5 sırada ise Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt ve Muş'un yer aldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami), yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarları poliçede belirlenen limitler dâhilinde hızla karşıladıkları ifade edildi.