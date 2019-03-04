Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İcradan ya da eksik evrak sebebiyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet; hem kullanılamaz hâlde atıl bekliyor hem de ekonomik bir değer olmaktan çıkıyor. Toplam sayının 300 bini geçtiği belirtiliyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu “Araçların tamamı ithal ve döviz karşılığı satın alınıp ülkemize getiriliyor. Dışarıdan bakınca buralar araç mezarlığı gibi görünse de, aslında tam bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz. Kanunda belirtildiği gibi 6 ay içerisinde satılmış olsa, bir katma değer sağlayacak. Bu konuda harekete geçilmeli” dedi.