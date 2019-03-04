İcradan ya da eksik evrak sebebiyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet; hem kullanılamaz hâlde atıl bekliyor hem de ekonomik bir değer olmaktan çıkıyor. Toplam sayının 300 bini geçtiği belirtiliyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu “Araçların tamamı ithal ve döviz karşılığı satın alınıp ülkemize getiriliyor. Dışarıdan bakınca buralar araç mezarlığı gibi görünse de, aslında tam bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz. Kanunda belirtildiği gibi 6 ay içerisinde satılmış olsa, bir katma değer sağlayacak. Bu konuda harekete geçilmeli” dedi.
Yediemin parkları döviz çöplüğü
04.03.2019 - 03:01 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurdun dört bir yanındaki yediemin park yerlerinde çürümeye terkedilen araçlar sıklıkla gündeme geliyor.
Etiketler : yediemin,yediemin otoparkı,
608284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/608284.aspx
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