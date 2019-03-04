Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için de, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil, turizmi klasikleşmiş bölgelerin dışına çıkararak, 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor” dedi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır da, turistlerin Türkiye’yi “enteresan bir ülke” olarak gördüğünü belirterek “Bu, Türkiye için büyük bir avantaj. Değerlendirmek lazım. Türkiye, turizmden çok ekmek yer. Hak ettiğimiz yere geleceğiz” diye konuştu. Ocakta Avrupa genelinde doluluklarda yüzde gerileme yaşandığını hatırlatan Bayındır, şöyle devam etti: Türkiye ise, uzun zaman sonra doluluklarda Avrupa ortalamasının üzerine çıktı. İstanbul, dolulukta yüzde 62,9 ile Avrupa ortalamasının daha da üzerinde. İstanbul ve Türkiye, yeniden ilk 10 arasına girmiş görünüyor.