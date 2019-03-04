Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni haftaya girerken vatandaşlar yine internet üzerinden "Çeyrek altın bugün ne kadar" sorusunu sıkça araştırıyor. Peki, 4 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Gram altın, 4 Mart 2019 günü sabahında artış göstererek 223,78 TL'den alınıp 223,82 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 358,23 TL'den alınırken 366,38 TL'den satılıyor.

Yarım altın genelde çok bozdurulmamaktadır. Yarım altın bugün 714,23 TL'den alınırken 732,77 TL'den satılmaktadır.

Tam altın bugün itibariyle 1.432,93 TL'den alınırken 1.461,05 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 1.496,00 TL'den alınırken 1.506,00 TL'den satılıyor.