Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

162 milyon lira net kâr açıklayan Burgan Bank’ın vergi öncesi kârı ise 209 milyon lira oldu. Bankanın aktif büyüklüğü yüzde 18 artışla 22 milyar TL’ye, nakdi kredileri yüzde 13 artışla 17,5 milyar TL’ye, toplam mevduatı da yüzde 12 artış ile 9,9 milyar TL’ye yükseldi. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, 2018 gibi zor bir yılda kaynakları doğru kullanarak başarıya ulaştıklarını söyledi.