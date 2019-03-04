162 milyon lira net kâr açıklayan Burgan Bank’ın vergi öncesi kârı ise 209 milyon lira oldu. Bankanın aktif büyüklüğü yüzde 18 artışla 22 milyar TL’ye, nakdi kredileri yüzde 13 artışla 17,5 milyar TL’ye, toplam mevduatı da yüzde 12 artış ile 9,9 milyar TL’ye yükseldi. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, 2018 gibi zor bir yılda kaynakları doğru kullanarak başarıya ulaştıklarını söyledi.
Burgan Bank 162 milyon lira kâr etti
04.03.2019 - 15:17 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burgan Bank 2018 yılı bilançosunu açıkladı.
Etiketler : Burgan Bank,Murat Dinç,
608386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/608386.aspx
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