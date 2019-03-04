Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell ve Türkiye’nin önemli e-ticaret platformu n11.com, nakit dışında ödeme aracı olmayan, kredi kartı kullanmak istemeyen veya online alışverişlerde kart bilgilerini paylaşmak istemeyenlere yönelik yeni bir ürün çıkardı. n11.com Paycell Kart, mağaza içi ve online alışverişlerde kullanıcılara hızlı, güvenli ve kazançlı ödeme imkanı sunuyor. Ayrıca; n11.com Paycell Kartlarıyla harcadıkça internet kazanırken, n11.com’a özel avantajlardan da anında faydalanacak.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, işbirliği ile ilgili "TechFin olarak adlandırdığımız finansal teknolojiler alanında hizmet veren markamız Paycell ile farklı ihtiyaçlara yönelik yeni ve inovatif çözümler geliştirip Türkiye’de tüm kitlelere ulaşmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden n11.com ile yaptığımız iş birliği de bunun en güzel örneklerinden biri. Yeni nesil dijital ödeme deneyimi sunan Paycell bundan sonraki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik basit ve teknolojik çözümler geliştirmeye devam ederek herkesin internet alışverişlerini özgürce ve güvenle yapabilmesini sağlayacak" dedi.

n11.com’un Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato ise şunları söyledi: "Milyonlarca ürünün satışa sunulduğu Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu olan n11.com, Turkcell’in güvenilir ödeme sistemi Paycell iş birliği ile kullanıcılarına kredi kartı sahibi olmadan internet üzerinden alışveriş yapma imkanı sunuyor. Bu kart aynı zamanda hediye aracı olarak da öne çıkıyor. Hediye konusunda kararsızlık yaşadığınız takdirde, istediğiniz miktarı yükleyerek hediye edebileceginiz kart, sevdiklerinize n11.com’daki milyonlarca ürün arasından istediklerini alma özgürlüğü de sunuyor" dedi.

Sadece telefon numarası yeterli

Yapılan açıklamada; Paycell’in güvenli ödeme araçlarından biri olan n11.com Paycell Kart başvuru ya da sözleşme imzalamaya gerek olmadan, 18 yaş limitine takılmadan alınıp, alışverişlerde hemen kullanılabiliyor. Operatör fark etmeksizin, telefon numarasıyla aktive ediliyor ve karta yüklenen bakiye kadar alışveriş yapılabiliyor. Paycell uygulamasını indirip cep telefonu numaralarıyla kolayca aktifleştiriyor.