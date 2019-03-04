Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya pazarına açılan Aygün Alüminyum; Almanya, Münih’te, her iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük Yapı Fuarı olarak bilinen BAU 2019 katılımcıları arasındaydı!

14-19 Ocak 2019 Tarihi’nde düzenlenen BAU 2019 Yapı Fuarı’na; Aygün Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Güneysel ve Yönetim Kurulunu temsilen İcra Kurulu Üyeleri; Sn. Esat Sakallı ve Sn. Gaye Abaoğlu da katıldılar.

Fuara Aygün Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Güneysel de Katıldı!

Her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 6 gün süren BAU Yapı Fuarı’nın en belirgin özelliği, tüm dünyadan inşaat sektörü liderlerini bir araya getiriyor olması. Platform, sektör liderlerinin farklı alanlardaki inovasyonları ve yenilikleri ortaya koymalarına olanak tanıyor. Özellikle de, cephe sektörü için düşünüldüğünde, BAU Yapı Fuarı için; tüm dünyadan, sektör lideri firmaların bir araya geldikleri ve gelecekle ilgili hedeflerin planlandığı bir toplantı sahası diyebiliriz.

Bu yıl, bu fuarı, asıl özel kılan detay ise, Aygün Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Güneysel’in fuara şahsen katılım göstermiş olmasıdır.

Aygün Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Güneysel, fuarda, Aygün Alüminyum’un Almanya kurulumunu tüm dünyaya bildirmiştir. Bildirimin ardından, Almanya’da aktif olarak çalışan inşaat firmaları ve malzeme tedarikçileri yöneticileri; kendilerine, tebriklerini ve başarı dileklerini iletmişlerdir.

Aygün Alüminyum Almanya Pazarında da Sürekli Büyüyen Bir İvme Yakaladı

Aldığı sayısız ödüllerle Türkiye’de ihracatın yıldızı olarak tanınan ve yurt dışında birçok ülkede gerçekleştirmiş olduğu; büyük, prestijli ve başarılı projelerle artık global bir marka haline dönüşen Türk Şirket Aygün Alüminyum şu anda 10 yıllık planlaması dahilinde Almanya pazarına büyük bir önem veriyor!

Bu hedef ve planlama dahilinde, Aygün Alüminyum, şu anda Kölner Strasse 44 Frankfurt Bürosu’na aktif olarak yerleşmiş durumda ve etap etap personelini de Frankfurt’a göndermeye başladı bile!

Aygün Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İlker Güneysel’ in takibinde kuruluşu yapılan şubede, ihracata katkı sağlayacak projeler ele alınıyor. Almanya Şubesi’nde şu an; tecrübesi, bilgi birikimi ve donanımı ile tüm teknik ve mali konularda müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya hazır durumda olan Aygün Alüminyum Frankfurt Ekibi, mimarlar ve danışmanlarla sürekli olarak bir araya gelerek çalışmalarını hiç ara vermeden sürdürüyorlar.

Aygün Alüminyum BAU 2021 Yapı Fuarı’na İmzasını Atacak!

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı projeleriyle, sürekli büyüme ivmesini daima koruyan başarılı Türk Şirket Aygün Alüminyum; 2019 yılında imzalanacak ve 2020 yılında montaj aşamasına geçileceği planlanan 2 büyük Almanya projesi için hazırlıklarını büyük bir titizlik ve dikkatle yürütüyor.

Aygün Alüminyum’un, tüm bu hedefler ve ortaya koyduğu başarılı çalışmaları doğrultusunda; 2021’de, 11-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan BAU

2021 Fuarı’na imzasını atacağına herkes kesin gözüyle bakıyor!

Almanya Pazarına Giren Aygün Alüminyum’un Farklı Ülkelerdeki Başarılı ve Prestijli Projeleri’nden Sadece Birkaçı

• North Wharf Gardens- Londra / İngiltere

• Lots Road-Chelsea / İngiltere

• Hounslow Civic Centre-Londra / İngiltere

• Camden Lock-Londra / İngiltere

• Brighton Marina-Brighton / İngiltere

• Ocean Village-SouthHampton / İngiltere

• NOX – Moskova / Rusya

• Nato Headquarters-Brüksel / Belçika

• Esentai Park Mall-Astana / Rusya

• Litsa-Moskova / Rusya

• Monet Hotel-Moskova / Rusya

• Fili Grad-Moskova / Rusya

• Olympia Park-Moskova / Rusya

• Olympia Park Sport Complex-Moskova / Rusya

• Haydar Aliyev Cultural Centre (HAMP) -Bakü / Azerbaycan

• Oko Tower ( Plot 16 ) - Moskova / Rusya

• Tsvetnoy-Moskova / Rusya

• Bakü Hilton-Baku / Azerbaycan

• Capital Hill-Moskova / Rusya

• Flame Towers-Bakü / Azerbaycan

• Plot9 -Moskova / Rusya