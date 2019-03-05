Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu rakamın Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu söyledi. Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan, kadın ve genç girişimcilere verdikleri önemin ispatı olarak bakanlık bünyesinde ‘Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi’ kurduklarını söyleyen Bakan Pekcan, kadınların ihracatta çok büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Dünya ekonomisinin frene bastığı bu dönemde Türkiye’nin dış ticaret verilerinin zirveyi yakalamak üzere olduğunu, ithalatın da yüzde 18,7 azalma göstererek 16 milyar 161 milyon dolar olduğunu söyleyen Pekcan “Bu yılın en önemli göstergesi, ihracatın ithalatı karşılama oranıdır. Bu rakam 2018’de yüzde 69,4 seviyesindeyken bu yıl şubat ayında yüzde 88,6’ya yükselmiştir” diye konuştu. Pekcan, dış ticaret açığının geçen yıl şubat ayında 6,1 milyar dolar olup bu yıl 1,8 milyar dolara düştüğünü, bunun da dış finansman ihtiyacını 10,8 milyar dolar azalttığını söyledi.

200 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de yeni bir rekorla şubat ayı performansını bir üst çıtaya çıkardıklarını, bu sayede bir türlü geçilemeyen 200 milyar dolarlık bandı aşmak için daha kararlı yürüdüklerini ifade etti. Şubatta 223 ülke ve bölgeye ulaştıklarını, bu ülkelerden 118’inde ihracatın arttığını söyleyen Gülle, Malta’ya ihracatın 10 kattan fazla arttığını, şubatta lider ihracatçı sektörün otomotiv olduğunu dile getirdi. Otomotivin 2,5 milyar dolar, kimyevi maddeler sektörünün 1,6 ve hazır giyim sektörünün 1,4 milyar dolarla ilk üçü paylaştığını söyleyen Gülle, 175 ülke ile ihracatta Türk lirası kullanıldığını vurguladı.