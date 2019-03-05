Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 5 Mart 2019 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum haberimizde...



Dolar, 5 Mart 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,3812 liradan işlem görüyor.

Saat 08.55 itibarıyla Euro 6,0985 lira, sterlin ise 7,0653 lira seviyesinde yer alıyor.