Dolar - euro kaç TL? 5 Mart 2019 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum haberimizde...
Dolar, 5 Mart 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,3812 liradan işlem görüyor.
Saat 08.55 itibarıyla Euro 6,0985 lira, sterlin ise 7,0653 lira seviyesinde yer alıyor.
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? (5 Mart dolar ve euro fiyatları)
05.03.2019 - 08:58 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? 5 Mart dolar ve euro fiyatları...
Dolar - euro kaç TL? 5 Mart 2019 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum haberimizde...
Etiketler : dolar,euro,ekonomi,para piyasaları,
608531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/608531.aspx
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