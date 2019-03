Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk tarımında önemli bir yere sahip olan Massey Ferguson, 2019 yılı bayi toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi. Massey Ferguson’un Türkiye çapındaki bayiliklerinden, AGCO ve Massey Ferguson yöneticileri ile çalışanlarının katılımcıyla düzenlenen toplantıda 2018 yılı değerlendirilirken, 2019 yılı planları paylaşıldı ve ürünlerdeki yenilikler tanıtıldı.

Toplantının açılışında konuşan Massey Ferguson EME Satış, Pazarlama ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Francesco Quaranta, Massey Ferguson’un Türkiye’deki güçlü bayi ağına vurgu yaparak, 2019 yılında MF eXperience konsepti ile saha da daha fazla çiftçi ile buluşacaklarını ve daha interaktif çalışmalar ile faaliyetlerine yön vereceklerini belirtti.

"Türkiye’de ilk üç markadan biri olmamızın nedeni güçlü bayi ağımız"

AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has da konuşmasında, dünyanın birçok yerinde Massey Ferguson markasının kullanıldığını, Türkiye’de ise en eski markaların başında geldiğini kaydetti.

Has, "Ülkemizde üretilmesi ve kullanılmasının neredeyse 60 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülürse, hala Türkiye’deki ilk üç markadan birisi olmasında, şimdiye kadar sunulan ürün ve hizmet kalitesinin ve bu ürünlerin arkasında duran başarılı ve özverili satış sonrası hizmetler ile güçlü bayi ağının büyük önemi var" ifadelerini kullandı.

Mete Has, her yıl ödüllere layık görülen bir marka olan Massey Ferguson’un, AR-GE’ye her gün 1 milyon dolarının üzerinde para harcayan AGCO’nun da en önemli markalarının başında geldiğini belirtti. 2019 yılı için planlarını da anlatan Mete Has, ekonomik konjonktürdeki mevcut şartlara rağmen 2019 yılında yine son derece iddialı olduklarını belirtti.

5 bayi daha Massey Ferguson bayi ağına katıldı

Toplantıya Ağrı, Zonguldak, Bursa, İzmir ve Ardahan bölgelerinde hizmet vermeye başlayan yeni bayilerin temsilcileri de katıldı. Bayiler adına söz alan konuşmacılar, AGCO ve Massey Ferguson ailesine katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bayilik yapılarında ki satış, servis ve parça fonksiyonlarının beraber işlemesi ile durağan seyreden pazarı kendileri açısından fırsata çevireceklerine inandıklarını anlattılar.

İki güne yayılan 'Massey Ferguson Bayi Toplantısı 2019’da 2018 yılında hasat makinalarındaki yenilikler, 2018 yılı servis değerlendirmesi ve 2019 planları, yine 2018 yılı yedek parça değerlendirmesi, pazarlama faaliyetleri, traktörlerde yenilikler ve ürün stratejisi, satış sonrası gelirinin ölçülmesi ve genel giderleri karşılaması, satış artıcı yeni uygulamalar ele alındı. En başarılı bayilerin ödüllendirildiği 2018 Yılı bayi ödül töreninin de gerçekleştirildiği toplantı, AGCO’nun Türkiye yapılanmasının 10'uncu yılının da kutlandığı ünlü sanatçıların eşlik ettiği gala yemeği ile sona erdi.