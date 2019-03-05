Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bireylerin aktif çalışma döneminde tasarruf yapmalarını sağlayarak, bu tasarrufların emeklilik döneminde ek gelir olarak kullanılmasına olanak sağlayan Otomatik Katılım Sistemi, 2018 yıl sonu itibarıyla 5 milyon katılımcı ve yaklaşık 5 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştı. Hayata geçirdiği projelerle sistemin büyümesine katkıda bulunmaya devam eden Allianz Türkiye de indirim kampanyasını Nisan sonuna kadar uzattığını açıkladı. Kampanya kapsamında Otomatik Katılım Sistemi’ne Allianz bünyesinde dahil olan firmalara avantajlı fiyatlarla grup tamamlayıcı sağlık sigortası sunuluyor. Otomatik Katılım Sistemi’ne Allianz aracılığıyla 2017-2018 yıllarında dahil olan tüm firmaların da yararlanabildiği kampanyayla, ilk defa grup tamamlayıcı sağlık sigortası satın alan firmalar, çalışan sayısına bağlı olarak yüzde 25’e varan indirimlerden yararlanıyor.

İki yılda beş milyon kişi sisteme dahil oldu

Nüfusun yüzde 8,5’inin 65 yaşın üstünde olduğu ülkemizde nüfusun yaşlanmaya devam ettiğini belirten Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, "Türkiye’de yaklaşık iki çalışanın bir emekliyi finanse ettiği sosyal güvenlik sisteminde çalışanlar emekli olduklarında mevcut maaşlarının ortalama yüzde 60’ını alabiliyorlar. Bu nedenle çalışma hayatı süresince disiplinli bir şekilde birikim yapmak, yarınları güvence altına almak açısından son derece önemli. Çözüm ise bireysel emeklilik ve otomatik katılımda" dedi.

2018 yılında kamuda 1 milyon 276 bin 638, özel sektörde 3 milyon 916 bin 650 kişi olmak üzere toplam 5 milyon 193 bin 288 katılımcıyla yüzde 32 oranında devamlılığı gerçekleşen Otomatik Katılım Sistemi’nde birinci yıl sonunda çıkış oranının yüzde 70 olarak kaydedildiğine dikkat çeken Türkölmez, "İki yıl içerisinde yaklaşık 14,5 milyon çalışanın dahil edildiği sistemde 2018 yılının sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon kişi kalmayı tercih etti. Yüksek cayma oranına rağmen sadece 2 yılda 5 milyon yeni katılımcının tasarrufu tercih etmiş olması son derece önemli. Sistemde 2019 itibarıyla son faz gerçekleşiyor ve çalışan sayısı 5-9 arasında olan 200-400 bin aralığında firma da sisteme dahil oluyor. Buradan hareketle, 2019 sonunda sektörün 7 milyon katılımcı sayısıyla 7,4 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.