Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pegasus Hava Yolları, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan verilere göre 2018 yılında misafir sayısını yüzde 8 artırarak 30 milyon misafire yaklaşan Pegasus, cirosunu ise yüzde 55 yükselterek 8,3 milyar TL’ye çıkardı. Pegasus’un 2018 yılı net dönem kârı ise 507 milyon TL olarak gerçekleşti.

Pegasus, 2018 sonu itibarıyla iç hatlarda 17,7; dış hatlarda 12,3 olmak üzere toplam 30 milyon misafirine hizmet verdi. Pegasus’un bir önceki yıla göre iç hat misafir sayısı yüzde 5 artarken, dış hatlarda misafir sayısı yüzde 12 oranında büyüdü.

"2019 yılı bizim için yine büyüme yılı olmaya aday"

2018 yılının sonuçlarını değerlendiren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "2018 yılı Pegasus Hava Yolları açısından son derece olumlu geçti. Artan turist sayısıyla birlikte biz de dış hat yolcu sayımızı yüzde 12 artırmayı başardık. İç hatlarda ise yolcu sayımız yüzde 5 artış gösterdi. Gelirlerimizi 1,5 kat artırdık, kârlılığımızı ise artan petrol fiyatlarına rağmen geçen yılki seviyede korumayı başardık. Kısacası her önemli metrikte iyileşme olan bir yıl daha geçirdik diyebiliriz" dedi.

2019’a dair görüşlerini de aktaran Mehmet T. Nane; "2019 yılı, zor geçen bir 2018’in devamı niteliğinde olacaktır. Turizm, 2018 yılına büyük katkı sağladı. 2019 yılında bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Buna paralel olarak da havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının artacağını düşünebiliriz. Biz de planlamalarımızı buna uygun şekilde yapıyoruz. Dalgalı suları hem ülkemiz hem de şirketimiz için avantajlı hale getirmek konusunda önemli sektörlerden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle 2019 yılı bizim için yine büyüme yılı olmaya aday" ifadelerini kullandı.

"2019 yılında filomuza yeni uçaklar eklemeye devam edeceğiz"

2019 yılında da hız kesmeden yatırımlarına devam edeceklerini belirten Mehmet T. Nane; "2018 yılında 10 uçak teslim almıştık. 2019 yılında filomuza yeni uçaklar eklemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda 11 yeni uçağı bu sene Airbus’tan teslim almayı bekliyoruz. İlk 321neo’larımızı bu sene teslim alacağız. Misafir memnuniyeti en büyük başarı kriterlerimizden bir tanesi ve buradan asla ödün vermiyoruz. Dijitalleşme ise misafirlerimizin deneyimlerini artırarak bizi tercih etmelerini sağlayan önemli unsurlardan" şeklinde konuştu.

Dijital dönüşüme son hız devam

Dijitalleşme yatırımlarının son sürat devam edeceğini ifade eden Mehmet T. Nane, "Dijitalleşme, Pegasus’un son yıllardaki en önemli odak alanı. 2018 yılında girdiğimiz dijital dönüşümle amacımız, bilet satın alımından seyahatin tüm adımlarına kadar misafirlerimizin deneyimini kolaylaştıracak ve yalınlaştıracak dijital çözümler üretmek. Önceliğimiz ise misafirlerimizin seyahatlerinde en fazla olumlu etkiyi oluşturacak alanlar. Bu kapsamda dijitalleşmeyi internet sitemiz ve mobil kanallarımızın yanı sıra havaalanı ve uçak içi seyahat deneyiminde de oluşturuyoruz" dedi.

Hava alanı süreçlerinin dijitalleşmesinin ve yalınlaşmasının toplam misafir deneyimi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Mehmet T. Nane: "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uygulamaya başladığımız; misafirlerimizin hızlı, pratik ve dijital yolculuğunda bagajlarını kolay ve hızlı teslim edebilmeleri için geliştirdiğimiz Ekspres Bagaj hizmeti ve misafirlerimizi seyahatleri boyunca bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz Seyahat Asistanı Programı çok güzel birer örnek. Bu ve benzeri uygulamaları diğer hava alanlarında da uygulamaya almak ve daha fazla dijital temas noktasını misafirleri yönlendirici şekilde kullanmak hedefindeyiz. Türkiye’nin dijital hava yolu olarak, 2019’da da teknolojiyi en üst seviyede kullanacağız ve misafir deneyiminde fark oluşturma hedefiyle geliştirdiğimiz projelerimizi üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.