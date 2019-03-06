Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye son yıllarda savunmada yerli ve millî atağında. Bu ataklardan bir tanesi de Konya’da birkaç sanayicinin bir araya gelmesiyle gerçekleştiriliyor. Kentte savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren iş adamları ile ASELSAN’ın kuracağı ortak şirket, silah fabrikası için ilk kazmayı vuracak. ASELSAN’ın uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretileceği fabrika için 65 milyon dolar (350 milyon lira) yatırım yapılacak, 650 kişi de istihdam edilecek. Tarım şehri olarak bilinmesine rağmen 610 fabrikada 38 bin işçinin istihdam edildiği, 1,8 milyar dolarlık ihracat yapılan 2 milyon 205 bin nüfuslu konya’da metal ve otomotiv sektöründe de önemli bir ivme kazanılmış durumda. Kentte Ferrari, Audi, Volkswagen, Toyota ve Renault gibi otomobil devlerine yedek parça üretiliyor. Kentin son yıllarda savunma sanayiinde ön planda olması dolayısıyla kentte faaliyet gösteren iş insanları, ASELSAN ile bir araya gelerek silah fabrikası kuracak. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 870 bin metrekarelik arsa tahsis edecek ve mart ayı içinde fabrikanın temeli atılacak.

Yatırımla ilgili bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Savunma Sanayi AŞ adı verdikleri şirketin 24 ortaklı olarak kurulduğunu söyledi. Yüzde 49’u Konyalı firmalara, yüzde 51’i ASELSAN’a ait olan şirketin faaliyete geçmesiyle, kentin savunma sanayiinde 5’inci sıradaki yerinin üst sıralara yükselmesi, fabrikada kullanılacak ürünlerin tedariki vasıtasıyla diğer şirketlere de iş ve yatırım alanı oluşturması bekleniyor.