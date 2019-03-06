Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Geçtiğimiz yıl dinî bayramlar öncesinde ikramiye verilmeye başladığını hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hükuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emekli ikramiyelerinin belirlendiği kanunda artışlarla ilgili bir madde bulunmasa da artışın gerekli olduğunu vurguladı. Yazıcıoğlu “Ülkemizin içinde bulunduğu durum, enflasyon sebebiyle ikramiyelerin artırılmasını zorunlu kılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyona göre artıyor. Asgari ücret ve memur maaşlara yüzde 20’nin üzerinde artışlar yapıldı. Yıllardır talebimiz olan ikramiye veriliyor, çok mutluyuz ama bu ikramiyelere de enflasyon farkı yansımalı” diye konuştu.

BİR GÜNE 400 LİRA FARK

Yazıcıoğlu, emekli ikramiyelerinin yanı sıra milyonlarca emeklinin yeni bir intibak yasasını beklediğini de söyledi. 2000 öncesi için intibak yasası hazırlanarak emekliler arasında eşitlik sağlandığını hatırlatan Yazıcıoğlu “Bu intibak yasasından 31.12.1999’da emekli olanlar yararlanırken, 1 Ocak 2000’de emekli olanlar yararlanamadı. Hâlbuki 1 Ocak’ta emekli olan kişinin emeklilik hesapları 2000’den önceki sisteme göre yapıldı. Bu 1 günlük fark 400 liraya mal oldu. Ciddi adaletsizlik var. Milyonlarca emekli hükûmetten müjdeli haberi bekliyor” ifadesini kullandı.

PRİM ÖDEDİKÇE AYLIK DÜŞÜYOR

Hâlihazırda kullanılan 3 ayrı sistem yerine 1 sistem üzerinden emekli olunması gerektiğini söyleyen Yazıcıoğlu şöyle devam etti: Şu andaki yürürlük maddesi kaldırılırsa problemler çözülecek. Hangi sistem adilse intibak yasası ona göre hazırlanmalı. Dünyanın hiçbir yerinde prim ödedikçe aylık düşüren bir sistem yok. 2008’den sonra ne kadar çok sistemde kalırsanız aylığınız düşüyor. İşverenlerin yüzde 80’i primleri asgari ücretten ödüyor. Ciddi mağduriyetler var. Emeklilerimiz yeni bir intibak yasasını hak ediyor.