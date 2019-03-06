Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç girişimcileri teşvik için yeni bir destek uygulamaya konuluyor. Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca elde ettikleri kazançlarının bir kısmı vergi dışı bırakılırken sigorta prim teşviki de veriliyor. Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki programına göre, genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Bu imkândan ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti oluşturulan, mükellefiyet başlangıcı itibarıyla 29 yaşını doldurmamış, tam mükellef gerçek kişiler yararlanabiliyor. Genç girişimciler, beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnayı kullanabiliyor. Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemiyle sınırlı tutuluyor. Yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmıyor. Verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna, o yıl elde edilen gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılacak.

Aynı çerçevede, ilk defa sigortalı sayılan kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hazinece karşılacak. 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin desteklerden yararlanabilmesi için bağlı olduğu vergi dairesinden “Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi” alarak sosyal güvenlik müdürlüklerine başvurması isteniyor.