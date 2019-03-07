Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Dolar kurundaki yükselişin karşılaştırma sitelerine olan talebi de artırdığına dikkat çeken Koç “Kurdaki artışla birlikte insanların alım gücü düştü. Dolayısıyla Cimri.com’a olan talep tam iki kat artış gösterdi. İnsanlar bir ürünü alırken fiyatlarını karşılaştırarak almak istiyor. Kriz öncesinde iPhone’un en üst modeli en fazla trafik alırken, şimdi iPhone 7’yi karşılaştırıyorlar. Aynı şekilde fiyatı daha uygun olan Huawei Mate 20 Pro en fazla trafik alan ürünler arasında. Eskiden elektronik ürünler satın alınırken şimdi hemen hemen her alanda ürün satın alıyorlar” dedi. Satıcı tarafında ise hesaplarını yüksek kura göre yapanların zarar ettiğine dikkat çeken Koç, “Ağustosta dolar 7,25 liraya kadar çıkmıştı. O zaman tüketiciler kur etkisi fiyatlara yansımadan cihazlarını aldılar. Bunun üzerine satıcılar 6,60-6,70’lerden yeni ürün getirmek zorunda kaldı. Kur bu defa 5,40-5,30’lara geriledi. Zarar etmemek için doların tekrar 6 liranın üzerine çıkması beklediler ana beklentileri olmayınca şimdi ürünleri zararına satıyorlar. Telefon fiyatlarında son 15-20 günde en az yüzde 10 indirim oldu. Fiyatlar daha da düşecek” diye konuştu.

Arabayı da karşılaştıracak

3,4 milyon üründe karşılaştırma yaptıklarını belirten Serkan Koç, araba, otel ve uçak bileti ile sigorta ve kredide de karşılaştırma hizmeti vereceklerini söyledi.