Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spekülatif hareketlerle çiftçinin emeğine ve vatandaşın sofrasına göz dikenlere izin vermediklerini söyledi. Sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişle ilgili tanzim satışın kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, “Tüm ülkeme sesleniyorum, hiç kimsenin ne üreticimizin alın terine, ne tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tıpkı teröristler gibi spekülatörlere muamele ediyoruz” dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” programında konuşan erdoğan, 2019 destekleme ödemelerinin hızla gerçekleştirildiğini, yılın ilk iki ayında 5 milyar liralık destekleme ödemesi yaptıklarını söyledi ve mart ayındaki desteklerin müjdesini paylaştı. Mart ayı içinde alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitki desteklerinde 98 milyon lira, sulama desteğinde de 148 milyon lira olmak üzere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacaklarını söyleyen Erdoğan, “Böylece yılın ilk üç ayında üreticimize 8 milyar 770 milyon liralık desteği sağlamış olacağız” dedi.

BİR YILDA 38 MİLYAR LİRA

Tarım sektöründe paranın çok önemli olduğunu, geçtiğimiz yıl çiftçilere Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 6,4 milyar lira kredi kullandırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu kredilerin geri dönüş oranının yüzde 98 olmasını çok önemli görüyorum” dedi. “Vatandaşa istediğimiz fiyat seviyelerinden et sunamadığımızı itiraf etmemiz gerekiyor” diyen Erdoğan “Üretimdeki artışlar sayesinde kişibaşı süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi 6,1 kilodan 15 kiloya çıktı. Yapmamız gereken girdi maliyetlerini düşürerek, üretimi teşvik etmektir. Planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı, ihracatı artırmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı. Erdoğan, geçtiğimiz 17 yılda Türkiye’nin 3,5 kat büyüdüğünü, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmesi için iki kat daha büyüme gerektiğini ifade etti.

Spekülatöre terörist muamelesi

Spekülatörlerin gayesi üreticinin hakkını korumak değil, bir kısmı kar hırsıyla hareket ederken bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Bu tür tezgâhları bozmaya devam edeceğiz. Tüm ülkeme sesleniyorum, hiç kimsenin ne üreticimizin alınterine, ne tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tıpkı teröristler gibi spekülatörlere muamele ediyoruz.

Tarım alanına beton, vatana ihanet demek

Erdoğan:1960 yılından 2002 yılına kadar toplam 450 bin hektar toplulaştırıldı. Biz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaşmasını tamamladık. Hâlen 3,6 milyon hektar alanda da tescil işlemleri sürüyor. Genç çiftçilerimize 30 bin lira hibe desteği veriyoruz. Hayvancılıktan bitkisel üretime kadar geniş alana yayılan bu uygulama ile 48 bine yakın çiftçimizi destekledik. Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı sit alanı ilan ediyoruz. Tarım alanlarına beton yığınlarını dikersek bu vatana ihanet ederiz. 258 ovamızı sit alanı ilan etmiş durumdayız. Bu sayıyı 300’e çıkarıyoruz.