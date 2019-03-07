Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles - WEPs) imzalayan şirketlerin başında gelen Koton, 8 Mart Kadınlar Günü’nü içine alan hafta sebebiyle düzenlediği etkinliklerde de kadının çalışma hayatında olmasını destekleyen projelere de imza atıyor. Part Time depo programıyla kadınlara uygun olan saatlerinde çalışma fırsatı da bunlardan biri. 8 Mart’ı içine alan haftada organize edilen ‘Mor Oda Sohbetleri’ programının ilk gününde konuşan Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz “Kadın güçlendikçe ailesini, işini ve çevresini de güçlendirir. Kadın üretir, renk- lendirir, fark katar. İpliğin kumaşa dönüşmesi gibi, düşüncesini, emeğini, vizyonunu bir araya getirip değere dönüştürür. Biz de kadının kattığı bu değeri artırıyoruz, kadına pozitif ayrımcıalık yapıyoruz” dedi. Yılmaz, gazetemiz ekonomi şefi Canan Eraslan’ın konuk olup kariyer yolculuğundaki adımları anlattığı toplantıda, Koton kadınları için yapmayı hedefledikleri projeleri de duyurdu.
Koton’da kadın oranı yüzde 63’e yükseldi
07.03.2019 - 07:50 | Son Güncelleme: 07.03.2019 - 07:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de ve yurt dışında hızlı büyüyen hızlı moda markası Koton, pozitif ayrımcılık kadın çalışan oranını artırıyor. Otuz ülkede 1000’den fazla satış noktası ve 11 bini aşkın çalışanı bulunan, çalışanların yüzde 63’ünün kadınlardan oluştuğu Koton’da kadın yönetici oranı da yüzde 50’nin üzerine çıktı.
Etiketler : koton,kadın istihdamı,
608947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/608947.aspx
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