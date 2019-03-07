Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles - WEPs) imzalayan şirketlerin başında gelen Koton, 8 Mart Kadınlar Günü’nü içine alan hafta sebebiyle düzenlediği etkinliklerde de kadının çalışma hayatında olmasını destekleyen projelere de imza atıyor. Part Time depo programıyla kadınlara uygun olan saatlerinde çalışma fırsatı da bunlardan biri. 8 Mart’ı içine alan haftada organize edilen ‘Mor Oda Sohbetleri’ programının ilk gününde konuşan Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz “Kadın güçlendikçe ailesini, işini ve çevresini de güçlendirir. Kadın üretir, renk- lendirir, fark katar. İpliğin kumaşa dönüşmesi gibi, düşüncesini, emeğini, vizyonunu bir araya getirip değere dönüştürür. Biz de kadının kattığı bu değeri artırıyoruz, kadına pozitif ayrımcıalık yapıyoruz” dedi. Yılmaz, gazetemiz ekonomi şefi Canan Eraslan’ın konuk olup kariyer yolculuğundaki adımları anlattığı toplantıda, Koton kadınları için yapmayı hedefledikleri projeleri de duyurdu.