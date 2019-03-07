Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının değerli ve anlamlı bir hediye olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir yatırım aracı olması onu sürekli takip eden bir kitle mevcut kılıyor. Bu sebeple altın fiyatları sürekli araştırılıyor ve vatandaşlar "Bugün altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyor. Dövizdeki dalgalanmanın aksine altın fiyatları ciddi bir düşüş yaşadı. Peki, şu anda altın fiyatları ne kadar?

Altının gramı günün ilk dakikalarında 224,96 TL ile satışa sunuluyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün 358,78 liradan alınırken, 366,84 liradan satılıyor.

Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 733,00 lira seviyesinde işlem görürken 715 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1511 liradan satılırken, 1489 liradan bozduruluyor.