Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...
Dolar 5,43 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,13 TL’de yer alıyor.
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? (7 Mart dolar ve euro fiyatları)
07.03.2019 - 08:49 | Son Güncelleme: 07.03.2019 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? İşte merak edilen 7 Mart dolar ve euro fiyatlar...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...
Etiketler : dolar,euro,para piyasaları,
608954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/608954.aspx
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