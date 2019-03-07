Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...



Dolar 5,43 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,13 TL’de yer alıyor.