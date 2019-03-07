Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile Laleli'de esnafı ziyaret etti. Albayrak'ın ziyaretinde, Laleli esnafının uzun süreden beri çözüm  beklediği kayıt dışı ihracat sorununa çözüm bulunduğu belirtildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Albayrak'ın ziyaretinde, başta  Laleli esnafı olmak üzere Zeytinburnu, Merter, Bayrampaşa ve Osmanbey gibi  yerlerde, yolcu beraberinde taşınan mallar dahil olmak üzere bundan böyle yapılan  ihracatın kargo şirketleri üzerinden değil, mikro ihracatçılar üzerinden kayıt  altına alınacağı bildirildi.

Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan tebliğ düzenlemesi ile bugüne dek kargo  şirketleri üzerinden faturalandırılan Laleli ihracatının, mikro ihracatçı  üzerinden faturalandırılarak kayıt dışılığın tamamen biteceği kaydedildi.

Söz konusu değişiklik ile yolcu beraberi ihracat ve bavul ticareti  başta olmak üzere tüm ihracat resmileşecek. Bu sayede Laleli esnafı, ihracatçı  konumuna geçerek birçok avantajdan yararlanacak ve ihracatını artıracak. İlk defa uygulamaya alınan "ihracat antreposu" yöntemiyle mikro  ihracatçı, kendisi resmi ihracatçı gözükeceği için TİM üyelerinin sayısında da  önemli artış kaydedilecek.

Düzenleme ile "ihracat antrepoları" sayesinde yapılan ticaretin  resmiyete dökülmesi ve kayıt dışılığın tamamen bitirilmesi hedefleniyor. Bu arada, Berat Albayrak'a ziyareti esnasında vatandaşlar ve Laleli  esnafı büyük ilgi gösterdi.