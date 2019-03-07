Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanya kapsamında, filmden sahneler kullanılarak hazırlanan kısa videolarda Vodafone’un kadınların desteklenmesine yönelik “Connect” (Bağlan) programıyla ulaştığı “gerçek kadın kahramanlar” tanıtılırken, dünya genelinde milyonlarca kadın #MySuperhero hashtag’ini kullanarak kendi yaşamlarındaki süper kahramanları belirlemeye davet ediliyor.

Tüm dünyada kadınların mobil teknolojilerle güçlendirilmesini hedefleyen Vodafone, The Walt Disney Company ile işbirliğinde, Marvel Stüdyoları’ndan Captain Marvel’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde vizyona girişini kutlamak amacıyla aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 18 ülkede dijital bir kampanya başlattı.

Yapılan şirket açıklamasına göre kampanya kapsamında Captain Marvel filminden bazı sahneler kullanılarak kısa videolar hazırlandı. Vodafone’un 2025 yılına kadar tüm dünyada 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını hedeflediği “Connect” (Bağlan) programıyla ulaştığı “gerçek kadın kahramanların” tanıtıldığı videolarda “Sadece bir kahraman yok, 50 milyon kahraman var” mesajı veriliyor.

Vodafone, kadınların güçlendirilmesini hedefleyen #ConnectedSheCan kampanyası kapsamında, Marvel Stüdyoları’ndan Captain Marvel’ın 8 Mart’taki vizyonunu kutlamak adına dünyada milyonlarca kadını sosyal medya üzerinden #MySuperhero hashtag’ini kullanarak kendi yaşamlarındaki süper kahramanları belirlemeye çağırıyor. Vodafone Türkiye Instagram hesabı Hikayeler bölümünden de #BenimSüperKahramanım etiketiyle başlatılan çağrıya yoğun bir katılım geliyor.

“Kadınların güçlendirilmesi için yapılabilecek önemli şeyler var”

Vodafone’un 18 ülkede, The Walt Disney Company işbirliğiyle kadınları kendi kahramanlarını belirlemeye teşvik eden bu projede yer almasına dair duyduğu heyecanı dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şöyle konuştu:

“Kadınların mobil teknolojilerle güçlendirilmesi, toplumlar için önemli bir dönüşüm sağlayabilir. Gelişmekte olan pazarlarda yaşayan kadınların mobil telefon sahipliği oranının erkeklere kıyasla ortalama yüzde 14 daha geride olduğu görülüyor. İçinde bulunduğumuz dijital yaşam çağında bu mobil cinsiyet uçurumunu kapatmak ve kadınların mobil teknoloji kullanımıyla potansiyellerini tam olarak hayata geçirmelerine yardımcı olmak için yapabileceğimiz önemli şeyler var. Vodafone Grubu 2017 yılında gelişmekte olan pazarlarda başlattığı ‘Connect’ programı ile 2025 yılına kadar mobil iletişim ile bağlantısı olmayan 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor. Kadınlar için finansal erişim, beceri geliştirme, girişimcilik ve sağlık gibi konularda özel ürün ve hizmetlerin sunulduğu bu programla bugüne kadar 15 milyonu aşkın kadına ulaşılarak hedeflenen oranın yüzde 33’ü tamamlandı.”

Captain Marvel’da ünlü isimler bir arada

Yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck’in üstlendiği, Brie Larson, Samuel L. Jackson ve Jude Law gibi ünlü isimlerin rol aldığı, aksiyon-fantastik türündeki Captain Marvel filmi, süper güçlere sahip Carol Danvers’ın dünyaya düşmesiyle başlıyor. Geçmişte bu gezegende yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan genç kadının güvenebileceği tek kişi ise SHIELD çalışanı Nick Fury'dir. Geçmişini keşfettikçe kendine dair bilmediği yeni detayları keşfeden süper kahraman, bir yandan da şekil değiştiren düşmanları Skrull ırkı ile onu ölümden kurtararak kendileri gibi güçlü yapan erdemli Kree ırkı arasındaki savaşta önemli bir rol oynuyor. İki ırkın Dünya üzerindeki savaşında taraf seçmek zorunda kalan Carol, süper kahraman olmanın gerçek anlamını keşfediyor.