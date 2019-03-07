Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok mağazalı tüketim marketlerinden BİM, 2018 verilerini açıkladı. Cirosunu 32 milyar lira seviyesine çıkararak bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüyen BİM'in mağaza sayısı da 7 bin 478'e çıktı. BİM'den yapılan açıklamaya göre geçen yıl satışlar 32,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 30 büyümeye imza atan şirketin net kâr oranı da yüzde 3,9 oldu. Vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri olarak kamuya 1,5 milyar TL'den fazla katkı sağlayan şirketi Fas’ta 60, Mısır'da ise 35 mağaza açtı ve yılı Fas’ta 442, Mısır’da 300 mağaza ile kapadı. BİM bu iki ülkede toplam 4 bin 253 çalışan istihdam ediyor.

48 BİN ÇALIŞANA ULAŞTI

Geçen yılın sonu itibarı ile BİM’in Türkiye’de ve yurt dışında toplam mağaza sayısı 7.478’e ulaştı. Bunların 64’ü farklı bir konseptle açılan FİLE mağazalarından oluşuyor. 2018’de yaklaşık 6 bin kişiye yeni iş imkânı sağlayan BİM toplam istihdamını 47 bin 980 kişiye çıkarttı. BİMCELL ise geçen yıl 100 bin yeni abone kazanarak abone sayısını 1,6 milyonun üzerine çıkardı. Şirketten yapılan açıklamada, 1995 yılından bugüne kadar ürün fiyatlarının mümkün olan en düşük seviyede tutulduğu belirtilirken, maliyetten elde edilen tasarrufun ürün fiyatlarına yansıtıldığı da vurgulandı.