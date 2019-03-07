Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 100 sermaye ile 1984 yılında kurulan ve bugün 23 ülkeye ihracatı bulunan Akçalı Boya, Avrupa'nın önde gelen sprey üreticisi MOTIP ile güç birliği yaptı. Hollanda merkezli boya, temizlik ve otomotiv bakım ürünü MOTIP'ın Türkiye distribütörlüğünü 81 ile yaydığı bayi ağı ile sürdüren şirket, zincir yağından kask temizlik spreyine kadar 14 farklı ürün grubuyla da faaliyete başladığını duyurdu. Permolit boya markası ile Türkiye'nin ilk 5 boya markası arasında öne çıktıklarını ifade eden Akçalı Şirketler Topluluğu CEO'su M. Akın Akçalı, 2019 yılı itibarıyla 35'inci yılı geride bıraktıklarını, yeni dönemde farklı ürün ve yatırımlarla liderliğe yürüyeceklerini ifade etti.