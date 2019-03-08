Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki hareketlenmeler dikkat çekerken birçok kişi altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altın fiyatları döviz ve küresel piyasa gelişmeleriyle birlikte hareket yönünü şekillendiriyor. çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

GRAM ALTIN NE KADAR?

225,80 TL'den alınıp 225,85 TL'den satılarak başladı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

7 Mart çeyrek altın fiyatı 366 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 717,21TL'den alınırken 735,69 TL'den satılmaktadır.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının fiyatı 1.501 liradan işlem görüyor.