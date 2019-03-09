Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 6 Mart itibarıyla talep toplamaya başladıklarını bildiren Bulut; bu yeni projelerin, insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurguladı. Bulut; tabii afetlere dayanıklı, çağdaş hayatla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üstyapısı ve cepheleri ile mevcut şehir dokusuyla bütünleşen, çevreye uyumlu projeler yapacaklarını belirterek “Önem ve öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi, mutlaka binaların az katlı olması. Artık görünür kat sayısını esas alacağız. Kot farkından kaynaklanan, silüeti çirkinleştiren yapılar bulunmayacak. Binalar beş katı geçmeyecek. Bir kişi, bir projeden fazlasına başvuru yapamayacak” dedi. Ömer Bulut, bugünkü rakamlara göre 10 bin 820 başvuru geldiğini, çok yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Kontenjanı aşan talep olacağını öngördüklerini anlatan Bulut “Elli binin on katına kadar da çıkabilir. Bu durumda noter huzurunda kura çekerek, hak sahipleri belirlenecek. Gazi ve engelli aileleri için, başvuru oranlarına göre değerlendirme yapılacak. En geç 36 ay içinde konutları teslim edeceğiz. 2+1 konutların taksit ödemeleri, konut teslimlerinden sonra başlayacak. Elli bin sosyal konut projesinin toplam maliyeti, yaklaşık 10 milyar lirayı bulacak. Proje, inşaat sektöründe ciddi istihdam da sağlayacak. Projelerin yapılacağı bütün arazilerin mülkiyeti TOKİ’de bulunuyor.” diye konuştu.

Yüzde 64’ü 2+1 konut

Alt gelir grubunun rahat ev sahibi olabilmesi için, 50 bin adette 2+1 ev sayısı yüzde 64 oldu. Ömer Bulut “Yüzde 36’sı da 3+1 şeklinde planlandı. Sayı olarak 32 bin 198 adet 2+1, 17 bin 802 adet 3+1 dairemiz olacak. 2+1 konutlarımız 75 metrekare ile 85 metrekare arasında değişmekte. 3+1 konutlarımız ise 110 metrekare ile 128 metrekare arasında değişmekte” dedi.

En ucuz ev 116 bin lira

Projelerde en ucuz konut fiyatı 116 bin 400 lira... Karaman’da hayata geçirilecek ve 2+1 daire için geçerli olan bu seçenekte; peşinat 13 bin 968 liradan, taksit miktarı 388 liradan başlayacak. 240 aya kadar vade seçeceği bulunmakta. Yine aynı projede en ucuz 3+1 fiyat konut fiyatı 170 bin 720 lira. Peşinatı 17 bin TL civarında. Aylık taksidi 759 lira ve 180 aya kadar vadesi var.

Başvuru bankalara

Konut sahibi olmak isteyenlerin Türk vatandaşı olması ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmesi gerekiyor. 2+1 konutlar için 25, 3+1 konutlar için 18 yaşını doldurmuş olmak da başvuru şartları arasında. 2+1 konutlar için hane halkı gelirinin 4 bin 500 liranın altında olması gerekiyor. Bu rakam, İstanbul için 4 bin 800 lira. Başvurular Ziraat ve Halkbank aracılığıyla yapılıyor.

Devretmek ve satış yok

TOKİ konutlarında alımların ardından devredenler ve satış yapanlar sıklıkla görülüyor. Konuya açıklık getiren Ömer Bulut “2+1’de satış söz konusu değil. Belki 3+1 için de bu şartları getirebiliriz. Sözleşmeyle bu kriterler konacak. Tek amacımız, konut alamayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz” dedi. Her aileden bir kişi başvuruda bulunabilecek.