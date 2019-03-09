Yatırımcıların en değer verdiği yatırım aracı olan Dolar ve Euro fiyatları oldukça merak ediliyor. Dolar fiyatları 5.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.12 TL'de bulunuyor..
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? (9 Mart dolar ve euro fiyatları)
09.03.2019 - 08:25 | Son Güncelleme: 09.03.2019 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? İşte merak edilen 9 Mart dolar ve euro fiyatları...
Etiketler : dolar,euro,para piyasaları,ekonomi,
609384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/609384.aspx
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