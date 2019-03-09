Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların en değer verdiği yatırım aracı olan Dolar ve Euro fiyatları oldukça merak ediliyor. Dolar fiyatları 5.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.12 TL'de bulunuyor..