Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada 1 milyarın üzerinde izleyici kitlesine ulaşan Türk dizi ve filmleri, Körfez’e yapılan e-İhracatı artırdı. Girişimci Eyüp Kerem’in ortakları, Selamet Arslan ve Ahmet Arslan ile beraber kurduğu Bazarea, Türkiye’den Arap coğrafyasında bulunan 200 milyon e-Ticaret kullanıcısının, Diriliş Ertuğrul’un sarığı, tespihi, yüzükleri ve aksesuarları ile baklava, lokum ve Türk kahvesi talebini karşılamakta zorlanıyor. E-ihracat yoluyla Türk ürünlerini yurt dışına satışına aracılık ettiklerini belirten Bazarea Kurucu Ortağı Eyüp Kerem “Daha kurulalı iki ay olmamıza rağmen talepler 3 kat arttı. e-İhracat alanında Türkiye’de büyük bir boşluğun olduğunu biliyorduk ve onun için buna odaklandık ama iki aylık bir sürede beklentimizin 3 katı bir talebi de beklemiyorduk. Türk ürünlerine en fazla talep Suudi Arabistan’dan geliyor. 32 milyon nüfusa sahip ülkede 10 milyon civarında e-Ticaret kullanıcısı var. Bizim platformumuzda en çok baklava, lokum ilgi görüyor. Bir turist Türkiye’den ülkesine dönerken uçakta yanına ne alıyorsa biz bir nevi onları satıyoruz. Yıllık Arap turist sayımız 6 milyona yaklaştı” dedi. Türk dizilerinin etkisiyle aksesuar ürünlerine talep patlaması yaşandığını anlatan Kerem, TRT dizilerinin lisanslı ürünlerinin satışını artırdıklarını söyledi. Kurtlar Vadisi dizisinin izlendiği Arap coğrafyasında Polat Alemdar yazılı yüzüklerin hâlâ çok tercih edildiğini anlatan Kerem şöyle devam etti: Diriliş Ertuğrul dizisi 2 milyara yakın insana ulaşıyor dünyada. Özellikle Arap coğrafyasında ve Güney Amerika’da müthiş bir şekilde izleniyor. Artık biz de Marvel ve Disneyland gibi küresel markalar oluşturuyoruz... Ertuğrul’un yüzüğünü, sarığını II. Abdülhamid’in köstekli saatini üretiyoruz ve bunları bütün Arap coğrafyasına doğrudan ulaştırıyoruz. Bunlar çok fazla talep görüyor. Aslında biz kültür ihracatı yapıyoruz.

Kerem, Suudi Arabistan’dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt’ten ilgi olduğunu, Umman’dan toptan alım talepleri geldiğini söyledi. İngilizce ve Arapça hizmet veren Bazarea web sitesi ve mobil uygulamasının dünyanın dört bir yanından ilgi gördüğünü anlatan Kerem “Site açılır açılmaz ABD Ohio’ya baklava satışı yaptık. İlk başta bize de çok garip geliyordu. Amerika’da Ohio’ya baklava yolladık, üç günde ulaştırdık. Denver’a yolladık, New York’a yolladık... Ancak gördük ki başlangıç aşamasında hem Körfez’e hem de ABD tarafına birlikte odaklanamıyoruz. O nedenle ilk aşamada tüm reklam stratejimizi Körfez ülkelerinde yoğunlaştırdık” diye konuştu.