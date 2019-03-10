Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma kuruluşu GfK Temax’ın verilerine göre, tüketici teknoloji pazarında temmuz ve ağustos aylarında pozitif ilerleyen trend, eylül ayında artan fiyatlar ve yeni taksit sınırlandırmalarıyla beraber değişkenlik gösterdi. Tüketici teknolojisi pazarı yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 61 milyar liraya yükselirken, burada en yüksek payı 27 milyar lirayla telekomünikasyon sektörü aldı. Söz konusu pazarı 15,7 milyar lira ile büyük beyaz eşya, 7,3 milyar lirayla tüketici elektroniği, 5,5 milyar lira ile küçük ev aletleri, 4,7 milyar lirayla da bilgi teknolojileri takip etti.

Son çeyrek verileri karşılaştırıldığında tüketici teknolojisi ürünleri pazarının yüzde 0,7’lik bir büyüme performansı ile 14,9 milyar lira ciro elde ettiği görüldü. Kurlara bağlı artan fiyatlar ve yeni taksit sınırlandırmalarının etkisiyle bilgi teknolojileri pazarı yüzde 19,8, telekomünikasyon pazarı yüzde 19,5 daraldı.

Tüketici teknolojisi pazarına olumlu etkiyi ise ÖTV indirimlerinin etkisiyle son çeyrekte başarılı bir performans gösteren büyük beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaptı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde büyümeye en yüksek katkı yüzde 55,4’lük artış ile büyük beyaz eşya ve yüzde 15,5’lik artışla küçük ev aletlerinden gelirken, tüketici elektroniği pazarı yüzde 0,5’lik artış kaydetti.

AKILLI TELEFON PAZARI YÜZDE 21 DARALDI

Araştırmaya göre telekom sektörü geçen yılın son çeyreğinde 5,7 milyar liralık ciro elde etti. Bu durumda en büyük pay akıllı telefon kategorisinden geldi. Akıllı telefon pazarı son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre cirosal olarak yüzde 21 daraldı. Akıllı telefon fiyatlarındaki kur etkisi ve taksit sınırlamasıyla birlikte, pazar adetsel olarak orta segment ürünlere kaydı ve son çeyrekte yüzde 27 daralma yaşandı. Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar yüzde 60’ın üzerinde ciro büyümesiyle bir önceki çeyrekteki performansını sürdürdü.