Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Kurumu Genel Sekreteri Rafet Yavuz, her yıl 65 bini aşkın gence ücretsiz havacılık kursları verdiklerini belirterek “Bu kurslarla gökyüzüne yeni kanatlar kazandırıyoruz” dedi. Pilotluk mesleğinin pek çok gencin en büyük hayallerinden olduğunu ifade eden Yavuz; THK’ye bağlı Eskişehir-İnönü, Antalya-Karain, Erzincan ve İzmir-Efes’teki havacılık eğitim merkezlerinde kurslar verildiğini kaydetti. Yavuz “THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi pilotaj bölümü öğrencilerinin, mezun olduklarında, THY’de işe girmeleri öncelikli oluyor. Bugün birçok mezunumuz, THY’de gerek pilot olarak gerek hostes, mühendis, teknisyen olarak çalışmaktadır. Yurt genelinde 378 THK şube başkanlığında ve okullarda havacılık kulüpleri ve Genç Kanatlar oluşumuyla, gençleri, sokaktaki kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyoruz” ifadelerini kullandı.