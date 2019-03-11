Bakan Dönmez, Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde, proje bazlı  teşvikten yararlanılarak Eko Temiz Enerji A.Ş. tarafından kurulacak "Fotovoltaik  Güneş Paneli Üretim Tesisi Temel Atma Tören"inde yaptığı konuşmada, son 15 yılda  yaşanılan her türlü zorluğa rağmen, Türkiye'nin her alanda kendini yenilemeye,  kabuğunu kırmaya devam ettiğini söyledi.

Artık yeni bir atılım ve sıçrama döneminde olduklarına dikkati çeken  Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Amacımız Türkiye'yi ekonomik anlamda üst lige çıkarmak. Bunun yoluysa  uygun maliyetli, kaliteli ve sürekli enerji arzından geçiyor. Bu nedenle,  enerjide bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı dengeli bir enerji portföyünün  oluşturulması için yerli kaynaklarımızı maksimum oranda kullanmak ve dışa bağımlı  olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir duruma gelmek zorundayız. Bu yola  çıkarken 'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir' dedik. Yenilenebilir enerji  alanında Türkiye'yi model ülke haline getirmek için Yenilenebilir Enerji Kaynak  Alanları modelini hayata geçirdik. Son iki yılda bu anlamda ciddi mesafe aldık.  Bunun sonucunda, ocak ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimimiz  yaklaşık yüzde 60 oranına kadar yükseldi. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek.  Yenilenebilir enerjinin her alanında yatırımlarımızı derinleştirdik. Lisanssız  güneş enerjisi üretiminde teşviklerimizle üreticilerimize birçok kolaylık  sağladık. Alım garantisi, harç, vergi, ruhsat muafiyetleri sağladık. Bunların  sonucunda da 2018'de kurulu gücümüzü tam 4 bin 981 megavata yükselttik. Yine  2018'de kurulu gücümüze tam 4 bin 25 megavat ilave ettik. Bu gücümüzün  içerisindeki en büyük payı da yine güneş aldı. 2018'deki sistemimize ilave  ettiğimiz 4 bin 25 megavatın yüzde 40'dan fazlası güneş kaynaklı."

Bunların yeterli olmadığını, daha yeni başladıklarını dile getiren  Dönmez, "Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getireceğiz.  Sadece yenilenebilir enerji üretiminde değil teknolojilerinde de söz sahibi olmak  istiyoruz. Türk mühendis ve işçisinin akıl teri ile ıslattığı fikirler, dünyanın  her yerine 'Made In Turkey' damgalı güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ile  enerji taşıyacak. Artık enerji politikalarında mümkün olduğunca ithalata yer  olmayacak. Bu ve bunun gibi yatırımlarımızla Türkiye, enerji teknolojilerinde  merkez ülke konumuna gelecek. Enerji teknolojileri bu anlamda Türk ekonomisinin  değişim ve dönüşümünde başat rolü oynayacak." ifadelerini kullandı.

"Elini taşın altına koyan herkesin destekçisiyiz"

Hedeflere koşar adım gidilen her dönemde, farklı engeller çıkarılarak  milli iradeye darbe vurulmaya çalışıldığını, bugün de farklı ekonomik  spekülasyonlar ortaya atılmaya çalışıldığını aktaran Dönmez, "Bugünün Türkiyesi  artık öyle bir fiske ile yıkılacak bir ülke değil. Türk ekonomisi ihracatta  kırdığı rekorlar ve saldırılara karşı gösterdiği dirençle bir tarih yazıyor.  Yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler var. İnşallah bu yıl daha iyi bir  performansla 2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz." diye konuştu.

Yapay zekaların, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir yüzyılda  teknoloji geliştirmek zorunda olduklarına işaret eden Dönmez, yenilenebilir  enerjinin bu alanda ciddi potansiyeli olduğunu, bunu ortaya çıkarmanın da kendi  ellerinde olduğunu vurguladı.

Bakan Dönmez, hem enerji hem de teknolojide dışa bağımlılığı azaltma  noktasında ihtiyaç duyulan adımların birer birer atıldığına işaret ederek,  şunları kaydetti:

"Bu güzide tesisimiz, dinamik hale getirdiğimiz yenilenebilir enerji  sektörüne dinamizm katacak, benzer vizyoner ve güçlü projelerin de hızla artarak  hayata geçmesine cesaret verecektir. Bugün ilk adımı atacağımız bu yatırım bin  500 kişiye istihdam sağlayacak ve beraberinde yan sektörlerde de yeni iş  alanlarının oluşmasına imkan verecektir. Yıllık bin megavat üretim kapasitesine  sahip. 621 bin metrekare arazi üzerine 125 bin metrekare kapalı alana sahip bu  büyük yatırım üretimimize önemli bir katkı sağlayacak. Bu yola, bu ülkenin  insanına, kaynağına, enerjisine güvenerek yola çıktığımızı söylemiştik. İnsan  gücü, yatırımcısı ve milletimizin desteği bizleri mahcup etmedi, biz de bu  yolculukta taş üstüne taş koyarak ilerleyeceğiz ve bize güvenenleri asla mahcup  etmeyeceğiz. Türkiye'nin büyümesi için elini taşın altına koyan herkesin  destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Milletimize hizmet  yolunda hiç durmadan, yılmadan, her türlü engele rağmen bütün gayretimizle  çalışmaya devam edeceğiz."

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de temeli atılan tesisin hayırlı olmasını  dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Eko Temiz Enerji AŞ kurucusu ve üst yöneticisi  Serhan Süzer'in, numune güneş hücresi plaketi verdiği Bakan Dönmez, butona  basarak tesisin temelini attı.

Bakan Dönmez, ardından FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi  sırasında, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli  Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua  etti.