Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başvuru bedeli 500,00 TL olan 2+1 konutlardan almak isteyenlerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Malatya Arapgir Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

“50 BİN YENİ SOSYAL KONUT” KAPSAMINDA KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

MALATYA ARAPGİR 3. ETAP

161 ADET KONUT İÇİN ÖN TALEP TOPLANIYOR

2+1 Konutlar %12 peşinat ve 180 ay vade - %20 peşinat ve 240 ay vade seçenekleri

Başvuru Bedeli: 2+1 Konutlar İçin: ₺500 ’dir.



BAŞVURU TARİHLERİ

1. Kategori: “Şehit Aileleri ve Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” başvuruları 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2.Kategori: “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3.Kategori: “Emekli Vatandaşlarımız” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori: “Diğer Alıcı Adayları” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında



T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Malatya Arapgir Şubesine Başvuru Yapabileceklerdir.



Detaylı Bilgi İçin:

www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz

Tel: 444 86 54

Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.

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